  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип АргентинаАргентина2.473.13.4
21:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип ПортугалияПортугалия3.12.892.88

Мертенс: «Атмосфера в команде после победы над сборной Англии просто фантастическая»

сегодня, 15:30
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 1Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс заявил, что атмосфера в команде на чемпионате мира в России просто фантастическая.

«Атмосфера в команде после победы над сборной Англии просто фантастическая. Честно говоря, я даже не помню, когда в последний раз было такое единение. У нас появилась уверенность, что мы можем выиграть все матчи, но для этого нужно много работать», - сказал Мертенс.

В четверг сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роджерс рассказал о трансферных целях «Селтика» на лето
Сегодня, 14:29 1
Хонда: «Сборная Бельгии - более удобный оппонент для нас, чем англичане»
Сегодня, 14:18 2
Марадона не считает Рамоса топовым футболистом
Сегодня, 13:43 33
Марадона: «Йерро был монстром, когда еще выступал в качестве игрока»
Сегодня, 13:31 1
Буффон написал прощальное письмо
Сегодня, 13:18 15
Специалист: «Судейство Куйперса в матче Испания - Россия не должно вызвать нареканий»
Сегодня, 11:49 2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100