Мертенс: «Атмосфера в команде после победы над сборной Англии просто фантастическая»

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс заявил, что атмосфера в команде на чемпионате мира в России просто фантастическая.



«Атмосфера в команде после победы над сборной Англии просто фантастическая. Честно говоря, я даже не помню, когда в последний раз было такое единение. У нас появилась уверенность, что мы можем выиграть все матчи, но для этого нужно много работать», - сказал Мертенс.



В четверг сборная Бельгии одержала победу над командой Англии со счетом 1:0 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира.