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Черчесов: «Cборная России не потеряла уверенность после поражения от Уругвая»

сегодня, 16:15
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что поражение от Уругвая не повлияло на уверенность российских игроков.

«Мы много общались, причем больше не по игре. У каждой команды на таких турнирах бывают матчи, которые не удаются. Но надо искать позитив и он - в самоотдаче. Мы пытались изменить ситуацию, делали замены, но не получилось - поражение нас расстроило, но уверенность мы не потеряли».

Россияне в заключительном матче в группе А, обеспечив себе путевку в плей-офф, уступили команде Уругвая со счетом 0:3.

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Все комментарии
Cruis
Cruis
сегодня в 17:24
Как можно терять то, чего нет.
drug01
drug01
сегодня в 17:23
нужна умная добротная игра а ее НЕТ !!!!!Давай в Польшу пока зовут.....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:33
Даже в игре с Саудитами и Египтом уходили в защиту, поэтому насчет уверенности не верю.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:31
Не может команда проигрывавшая Кот-ди-Вуарам,Катарам и Коста Рикам потерять уверенность после поражения от Уругвая.........
mangoх12
mangoх12
сегодня в 16:23
Мне он все больше Кличко напоминает..
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 16:20
«Сам себя не похвалишь – никто не похвалит»
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