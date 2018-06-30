Черчесов: «Cборная России не потеряла уверенность после поражения от Уругвая»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что поражение от Уругвая не повлияло на уверенность российских игроков.

«Мы много общались, причем больше не по игре. У каждой команды на таких турнирах бывают матчи, которые не удаются. Но надо искать позитив и он - в самоотдаче. Мы пытались изменить ситуацию, делали замены, но не получилось - поражение нас расстроило, но уверенность мы не потеряли».



Россияне в заключительном матче в группе А, обеспечив себе путевку в плей-офф, уступили команде Уругвая со счетом 0:3.