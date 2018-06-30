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Кьер: «Мы не проигрываем последние 18 матчей, это наш рекорд»

сегодня, 16:41
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 21:00 Не начался

Защитник сборной Дании Симон Кьер считает, что его национальная команда добилась большого достижения, выйдя в плей-офф чемпионата мира по футболу в России, но команда не должна останавливаться на достигнутом.

«Мы не проигрываем последние 18 матчей, это наш рекорд. Мы интересная команда, у которой не так много слабых сторон, и хорваты это знают. У них много мастеровитых футболистов, особенно в средней линии поля. Но мы готовы к завтрашнему матчу», - сказал Кьер.

Встреча 1/8 финала турнира Хорватия - Дания пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.

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нечитайло
нечитайло
сегодня в 16:54
так вперед за звездой
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