Кьер: «Мы не проигрываем последние 18 матчей, это наш рекорд»

Защитник сборной Дании Симон Кьер считает, что его национальная команда добилась большого достижения, выйдя в плей-офф чемпионата мира по футболу в России, но команда не должна останавливаться на достигнутом.



«Мы не проигрываем последние 18 матчей, это наш рекорд. Мы интересная команда, у которой не так много слабых сторон, и хорваты это знают. У них много мастеровитых футболистов, особенно в средней линии поля. Но мы готовы к завтрашнему матчу», - сказал Кьер.



Встреча 1/8 финала турнира Хорватия - Дания пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.