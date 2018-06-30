Йерро: «Мы знаем всё о сборной России»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро перед поединком 1/8 финала чемпионата мира с Россией заверил, что штаб команды полностью изучил подопечных Станислава Черчесова.

«Иногда игра зависит от нас самих, иногда — от соперника. У нас очень четкий план, мы знаем всё о российской сборной. Верим в своих игроков и работу, которую мы проделали. Делаем все, что от нас зависит. Кстати, мы тренировались больше, чем обычно, и готовы как физически, так и психологически.

Мы оказывались в разных ситуациях: проигрывали Португалии и Марокко, но правильно реагировали на это. У нас есть воля и сила.

Сборная России выиграла первые два матча и уверенно вышла в плей-офф. У соперника рослые игроки, которые могут действовать на поле разнообразно. Причем на высоком уровне. Но наша задача — найти слабые стороны, что и постараемся завтра показать».