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Йерро: «Мы знаем всё о сборной России»

сегодня, 17:36
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро перед поединком 1/8 финала чемпионата мира с Россией заверил, что штаб команды полностью изучил подопечных Станислава Черчесова.

«Иногда игра зависит от нас самих, иногда — от соперника. У нас очень четкий план, мы знаем всё о российской сборной. Верим в своих игроков и работу, которую мы проделали. Делаем все, что от нас зависит. Кстати, мы тренировались больше, чем обычно, и готовы как физически, так и психологически.

Мы оказывались в разных ситуациях: проигрывали Португалии и Марокко, но правильно реагировали на это. У нас есть воля и сила.

Сборная России выиграла первые два матча и уверенно вышла в плей-офф. У соперника рослые игроки, которые могут действовать на поле разнообразно. Причем на высоком уровне. Но наша задача — найти слабые стороны, что и постараемся завтра показать».

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Все комментарии
Верг
Верг
сегодня в 18:13
мы знаем что делал дзюба прошлым летом!
LOpp
LOpp
сегодня в 18:11
Какая у Смолова тату на спине, а?
DVoxNN
DVoxNN ответил 311
сегодня в 18:01
311:
Йерро ботаник или агроном?)
Лесоруб
311
311
сегодня в 17:46
Йерро ботаник или агроном?)
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