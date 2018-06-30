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Йерро: «Не могу гадать на кофейной гуще, какую тактику выберет Черчесов»

сегодня, 17:52
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Наставник сборной Испании Фернандо Йерро не знает, какую тактику выберет на завтрашнюю игру 1/8 финала чемпионата мира главный тренер команды России Станислав Черчесов.

«Я не могу сейчас гадать на кофейной гуще, как они сыграют. Мы играли с ними в Петербурге, и они оказывали на нас давление. На этом турнире они уже играли по-другому. Может, они изменят систему, не могу влезть в мозги Станиславу Черчесову».

Россия и Испания встречались в прошлом году в рамках товарищеской встречи. Тогда команды разошлись миром - 3:3.

Встреча сборных Испании и России пройдет 1 июля в «Лужниках», начало - в 17:00 мск.

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