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Джуру: «Шансы Швеции и Швейцарии равны»

сегодня, 18:41
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция-:-Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцария03.07.2018 в 17:00 Не начался

Защитник сборной Швейцарии Йохан Джуру поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Швеции в 1/8 финала ЧМ-2018.

«Следующий матч - это новый шанс для нас. Против нас будет играть сильный соперник, так что шансы обеих команд на выход в четвертьфинал равны. Мне несложно было принять роль запасного, мне не очень везло с травмами, и те футболисты, которые были на поле, хорошо справились со своей ролью, ведь мы команда. Мне уже 31 год, я многое пережил в футболе, так что я не испытываю стресса, я спокоен перед игрой», - сказал Джуру.

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