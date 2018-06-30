  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Матч завершен Логотип ФранцияФранция 4:3 Логотип АргентинаАргентина2.443.23.42
21:00 Идет первый тайм, 17’ Логотип УругвайУругвай 1:0 Логотип ПортугалияПортугалия3.062.912.74

Нобоа: «Не хочу смотреть чемпионат мира, чтобы не злиться»

сегодня, 18:43

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа признался, что не смотрит поединки чемпионата мира, поскольку его сборная Эквадора не сумела пройти квалификацию на турнир.

«Вы знаете, у меня в связи с этим чемпионатом очень противоречивые чувства. С одной стороны, с радостью смотрю, как выступают Колумбия, Аргентина, Бразилия или Перу с Уругваем. Но внутри очень злюсь из-за того, что моя сборная Эквадора тоже могла сейчас играть на ЧМ. Для меня, человека много лет играющего в России, это было настоящей мечтой. Но две последние встречи квалификации мы проиграли и отобраться в финальную часть не смогли. И вот я сейчас снова в России, но не в составе своей сборной.

Поэтому не хочу смотреть ЧМ, чтобы еще больше не злиться. Вот сейчас мы будем несколько дней в Петербурге и можно было бы сходить на стадион, но я не хочу. Рана внутри не позволяет, потому что мы тоже должны были играть в России, а не смотреть за ЧМ со стороны».

Нобоа вторую часть прошлого сезона провел в аренде в «Рубине», но сейчас вернулся в расположение «Зенита».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пашалич и Максимович покидают «Спартак»
Сегодня, 11:39 47
Под арестом в «Спартаке». Квинси как чемодан без ручки
Вчера, 20:00Игнат Березин в блоге "Спартаком" единым45
Фарфан выписан из больницы
27 июня 2
Попов: «Нужно договориться насчет условий личного контракта, а потом – со „Спартаком“»
27 июня 8
Ивелин Попов надеется остаться в «Рубине»
27 июня 9
Идову: «Пока не знаю, где продолжу карьеру после „Амкара“»
27 июня 1
Обсудить
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:39
Вы проиграли не 2-е последние встречи а 6 последних игр в квалификации.......

Даже Аргентину не смогли обыграть......которую Боливия с Парагваем обыгрывали не напрягаясь....)))))
Faustello
Faustello
сегодня в 19:47
Теперь в компании аргов будешь не смотреть )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100