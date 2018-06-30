Нобоа: «Не хочу смотреть чемпионат мира, чтобы не злиться»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа признался, что не смотрит поединки чемпионата мира, поскольку его сборная Эквадора не сумела пройти квалификацию на турнир.

«Вы знаете, у меня в связи с этим чемпионатом очень противоречивые чувства. С одной стороны, с радостью смотрю, как выступают Колумбия, Аргентина, Бразилия или Перу с Уругваем. Но внутри очень злюсь из-за того, что моя сборная Эквадора тоже могла сейчас играть на ЧМ. Для меня, человека много лет играющего в России, это было настоящей мечтой. Но две последние встречи квалификации мы проиграли и отобраться в финальную часть не смогли. И вот я сейчас снова в России, но не в составе своей сборной.

Поэтому не хочу смотреть ЧМ, чтобы еще больше не злиться. Вот сейчас мы будем несколько дней в Петербурге и можно было бы сходить на стадион, но я не хочу. Рана внутри не позволяет, потому что мы тоже должны были играть в России, а не смотреть за ЧМ со стороны».

Нобоа вторую часть прошлого сезона провел в аренде в «Рубине», но сейчас вернулся в расположение «Зенита».