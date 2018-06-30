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Далич: «С датчанами будет игра насмерть»

сегодня, 19:23
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич пообщался с прессой перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Дании.

«Мы уважаем сборную Дании, их 18-матчевая серия без поражений говорит о многом. Мы должны проявить осторожность, необходимо быть терпеливыми и ждать своих возможностей. Но все будет зависеть от нас.

Внешнего давления мы не чувствуем, самый большой его источник - мы сами. Нам нужно закрепить итоги группового этапа завтра, и наши успехи ничего не будут значить, если мы не подтвердим свой статус в игре с датчанами. Я оптимист и верю в команду. Нам нужно играть в атакующий футбол, это игра насмерть, и мы должны ее выиграть».

Встреча состоится 1 июля на арене «Нижний Новгород».

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