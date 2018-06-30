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Сампаоли - об отставке: «Слишком рано принимать серьезные решения»

сегодня, 20:14
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Рулевой сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение своей команды от Франции (3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Игроки полностью отдали себя на поле, но не смогли достичь цели. Я разочарован. Думаю, это нормальное чувство. Еще слишком рано принимать серьезные решения. У меня было много ожиданий от этого турнира. Я верил, что Аргентина сможет победить. Теперь нужно быть честными при анализе произошедшего.

Провал ли это? Мне не нравится слово провал. Я стремился развивать идентичность команды. Аргентина боролась, забила больше во втором тайме. Легко анализировать футбол на бумаге или у микрофона. Во время игры иногда нельзя просто так принять решение в нужный момент. Часто принимаются неверные решения. Например, нам было тяжело контролировать Мбаппе. Это хороший игрок. Когда мы готовились, были уверены, что учли все. На поле все выглядит иначе, но я не хочу никого винить».

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Все комментарии
marvel777
marvel777
сегодня в 20:54
если правда что его увольнение в 20 млн обойдется то я бы на его месте тоже не торопился сам уходить
SPORiNG
SPORiNG
сегодня в 20:38
"Я верил, что Месси подскажет мне, что сделать, чтобы Аргентина победила..."
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:24
Лысый,хорош трындеть.......
NGY
NGY
сегодня в 20:24
А где ключевые слова, Месси гений, лучший в истории? Или у Сампаоли уже язык на корню стерся.

Твоя главная ошибка была в том, что пригнулся под Месси и доверил ему брозды управления в сборной.
Надо было убрать этот балласт ,еще после своего назначения на пост главного тренера.

Из тренера, который, сборную Чили, впервые в их истории, сделал чемпионом Копа Америки превратился в "физрука", на которого повесили всех собак, из-за игрока, который больше всего этого заслуживал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:23
Сампаоли - об отставке: «Слишком рано принимать серьезные решения.Да и неудобно это делать без главного тренера.А он сейчас отдыхает после тяжёлого матча»
DVoxNN
DVoxNN
сегодня в 20:17
Вообще то уже поздно
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