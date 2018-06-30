Сампаоли - об отставке: «Слишком рано принимать серьезные решения»

Рулевой сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение своей команды от Франции (3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Игроки полностью отдали себя на поле, но не смогли достичь цели. Я разочарован. Думаю, это нормальное чувство. Еще слишком рано принимать серьезные решения. У меня было много ожиданий от этого турнира. Я верил, что Аргентина сможет победить. Теперь нужно быть честными при анализе произошедшего.

Провал ли это? Мне не нравится слово провал. Я стремился развивать идентичность команды. Аргентина боролась, забила больше во втором тайме. Легко анализировать футбол на бумаге или у микрофона. Во время игры иногда нельзя просто так принять решение в нужный момент. Часто принимаются неверные решения. Например, нам было тяжело контролировать Мбаппе. Это хороший игрок. Когда мы готовились, были уверены, что учли все. На поле все выглядит иначе, но я не хочу никого винить».