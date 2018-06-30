Линекер: «Месси первым стал ложной девяткой и ложным тренером в одной игре»

Футбольный эксперт Гари Линекер потроллил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси - первый футболист в истории, который в одной игре стал фальшивой девяткой и фальшивым тренером», — написал Линекер в своем «твиттере».

Аргентина с Месси уступила Франции в 1/8 финала чемпионата мира и покинула турнир.