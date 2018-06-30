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Линекер: «Месси первым стал ложной девяткой и ложным тренером в одной игре»

сегодня, 20:28
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Футбольный эксперт Гари Линекер потроллил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Месси - первый футболист в истории, который в одной игре стал фальшивой девяткой и фальшивым тренером», — написал Линекер в своем «твиттере».

Аргентина с Месси уступила Франции в 1/8 финала чемпионата мира и покинула турнир.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
сегодня в 21:11
Что все на меську так накинулись.Кроме него там есть мнго ТОП-вых игроков.
RoArt
RoArt
сегодня в 20:53
Фальшивый гном
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
сегодня в 20:47
Лооох пид...р
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 20:46
Пешеход снова не дорабатывал, единственный хороший тайм Месси был первый тайм матча с Нигерией, остальное вряд ли можно в актив занести.
ndedov
ndedov
сегодня в 20:39
Все равно Месси великий игрок!
Absinthe3
Absinthe3
сегодня в 20:37
+100500 господин Линекер!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 20:34
Какой же мерзкий тип этот Линикер!
Red_team
Red_team
сегодня в 20:32
И еще ложно заканчивал карьеру в сборной
NGY
NGY
сегодня в 20:31
Линекер перед ЧМ: "Месси величайший игрок всех времен"

Линекер после ЧМ: «Месси - первый футболист в истории, который в одной игре стал фальшивой девяткой и фальшивым тренером»,

ПС. Линекер первый эксперт, кто переобувается быстрее всех.
ᅠ
ответил NGY
сегодня в 20:31
NGY:
Так Линекер или Невилл?
Всех переполняют эмоции, авторы Соккера тоже люди. Поправят.
NGY
NGY
сегодня в 20:29
Так Линекер или Невилл?
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