Линекер: «Месси первым стал ложной девяткой и ложным тренером в одной игре»

Футбольный эксперт Гари Линекер потроллил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
«Месси - первый футболист в истории, который в одной игре стал фальшивой девяткой и фальшивым тренером», — написал Линекер в своем «твиттере».
Аргентина с Месси уступила Франции в 1/8 финала чемпионата мира и покинула турнир.
Линекер после ЧМ: «Месси - первый футболист в истории, который в одной игре стал фальшивой девяткой и фальшивым тренером»,
ПС. Линекер первый эксперт, кто переобувается быстрее всех.
Линекер после ЧМ: «Месси - первый футболист в истории, который в одной игре стал фальшивой девяткой и фальшивым тренером»,
ПС. Линекер первый эксперт, кто переобувается быстрее всех.