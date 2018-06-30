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Балотелли: «Возвращение в Серию А - один из вариантов»

сегодня, 20:57

Итальянский нападающий Марио Балотелли, являющийся свободным агентом, не исключил, что может вернуться в Серию А.

«Я нахожусь в отпуске и хочу еще немного отдохнуть. Через несколько дней я вернусь к размышлениям о своем будущем.

Возвращение в Италию - это вариант, но есть и другие. Пока не могу сказать большего.

На следующей неделе я встречусь со своим агентом Райолой в Монте-Карло. Я никогда не откажусь играть в Италии, но надо рассмотреть все варианты».

27-летний Балотелли в Италии поиграл за «Интер» и «Милан».

По слухам, на игрока также претендует «Марсель».

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