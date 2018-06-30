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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Матч завершен Логотип ФранцияФранция 4:3 Логотип АргентинаАргентина2.443.23.42
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Льорис: «Сложнее всего было совершить камбэк после счета 1:2»

сегодня, 21:59
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над командой Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Сложнее всего было совершить камбэк после счёта 1:2. Мы пропустили два мяча в самый неудачный момент — прямо перед перерывом и сразу после возвращения из раздевалки. Но нам удалось проявить характер и снова повести в счёте. В итоге мы сумели развернуть игру в свою пользу, хоть они и забили третий мяч. Мы не запаниковали. Это лучшее чувство на свете — возможно, это отличное начало для похода за трофеем», - сказал Льорис.

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Все комментарии
Kokbori
Kokbori
сегодня в 23:09
У Франции два слабого звена один в воротах второй в нападении.
konst19
konst19
сегодня в 22:13
Сложнее всего когда вратарь не может сделать ни одного сейва
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