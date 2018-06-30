Льорис: «Сложнее всего было совершить камбэк после счета 1:2»

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над командой Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Сложнее всего было совершить камбэк после счёта 1:2. Мы пропустили два мяча в самый неудачный момент — прямо перед перерывом и сразу после возвращения из раздевалки. Но нам удалось проявить характер и снова повести в счёте. В итоге мы сумели развернуть игру в свою пользу, хоть они и забили третий мяч. Мы не запаниковали. Это лучшее чувство на свете — возможно, это отличное начало для похода за трофеем», - сказал Льорис.