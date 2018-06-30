Уилшир готов попробовать свои силы за пределами Англии

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир сообщил, что в случае хорошего предложения он может уехать за пределы Англии. У Уилшира сегодня заканчивается контракт с «канонирами», игрок на данный момент является свободным агентом.

«Я готов ехать за границу, если предоставится хорошая возможность. Но в то же время все знают, что мне нравится АПЛ и борьба за нее.

Я не спешу с принятием решения. На самом деле, сегодня мой последний день по контракту с „Арсеналом“, это немного странное чувство».

По слухам, 26-летний игрок может перейти в «Фенербахче».