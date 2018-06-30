Маскерано: «Месси великий, но даже он не может один обыграть всю команду»

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира против Франции (3:4).

«Вы знаете, это моя последняя игра за сборную. Сейчас не время для какого-то глобального анализа. Мы очень расстроены. Понимаем, как расстроены наши болельщики, которые горячо поддерживали нас здесь и на родине. Сегодня мы проиграли сильному сопернику. Это наше коллективное поражение.

Весь турнир мы играли как-то неровно. Были хорошие моменты, были и очень плохие. Да, у нас есть Месси. Лео великий, но даже он не может один обыграть всю команду».