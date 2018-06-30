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Маскерано: «Месси великий, но даже он не может один обыграть всю команду»

сегодня, 22:35
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира против Франции (3:4).

«Вы знаете, это моя последняя игра за сборную. Сейчас не время для какого-то глобального анализа. Мы очень расстроены. Понимаем, как расстроены наши болельщики, которые горячо поддерживали нас здесь и на родине. Сегодня мы проиграли сильному сопернику. Это наше коллективное поражение. 

Весь турнир мы играли как-то неровно. Были хорошие моменты, были и очень плохие. Да, у нас есть Месси. Лео великий, но даже он не может один обыграть всю команду».

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cska1948
cska1948
сегодня в 23:29
"...Да, у нас есть Месси..."
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И это национальная беда Аргентины!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 23:16
Знаю одного аргентинца, который мог. Видимо он более великий.
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