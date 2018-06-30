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Рамос - о матче с Россией: «Пришла наша очередь»

вчера, 23:52
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Защитник сборной Испании Серхио Рамос признался, что ждет завтрашней игры 1/8 финала ЧМ-2018 с командой России.

«Пришла наша очередь», - написал футболист в твиттере.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 01:38
Рамос ждёт матч с Россией, значит мыслями они уже не в четвертьфинале. Это радует..
vovinho11
vovinho11
сегодня в 01:28
Покинуть чемп?
Крейсер
Крейсер
сегодня в 01:26
Возможно, у наших ещё остались силы и пик не до конца пройден.
А вот испанцы только выходят на пик.
Кто к чему готовился. Мы - выйти из группы. Они - сразу расчитывали на плей-офф.
Выиграть будет очень сложно. Почти невозможно.
Поглядим, как сложится...
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:14
завтра будет много Головин))
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 00:13
Германия, Аргентина, Португалия, Испания - какие славные были команды!)
Russiаnhаmmer
Russiаnhаmmer
сегодня в 00:09
П..да вам!
alexcc2009
alexcc2009
сегодня в 00:03
Ещё не пришла. С Хорватией будете себя проявлять
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:01
Пришла ваша очередь ехать домой
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 23:54
лишь бы без разгрома.
alex074
alex074
вчера в 23:54
Пусть победит сильнейший, а Рамосу воздастся за все его неспортивные деяния
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:53
На выход, в Мадрид.
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