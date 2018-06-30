Рамос - о матче с Россией: «Пришла наша очередь»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос признался, что ждет завтрашней игры 1/8 финала ЧМ-2018 с командой России.
«Пришла наша очередь», - написал футболист в твиттере.
Nos toca. | It's our turn.#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/ObAoCuq6pJ— Sergio Ramos (@SergioRamos) 30 июня 2018 г.
А вот испанцы только выходят на пик.
Кто к чему готовился. Мы - выйти из группы. Они - сразу расчитывали на плей-офф.
Выиграть будет очень сложно. Почти невозможно.
Поглядим, как сложится...
А вот испанцы только выходят на пик.
Кто к чему готовился. Мы - выйти из группы. Они - сразу расчитывали на плей-офф.
Выиграть будет очень сложно. Почти невозможно.
Поглядим, как сложится...