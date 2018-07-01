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Сантуш: «Роналду может еще многое дать футболу»

сегодня, 00:10
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения от Уругвая (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира отметил, что нападающий Криштиану Роналду продолжит выступления за национальную команду.

«Сыграет ли Роналду на Евро-2020? Криштиану многое ещё может дать футболу. В сентябре он будет в команде и будет подтягивать молодых. Очень важно, чтобы он был в команде всегда. Для нас это важно!

Сегодняшний матч доказал, что ни одна команда не может сыграть одним игроком и победить. Он играл как обычно, но мы не победили, так как не забили больше соперника».

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Vеnom
Vеnom
сегодня в 00:18
Хороший тренер поставил бы игру Португалии и Аргентине..
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:14
Сантуш большой тренер и человек!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 00:12
Ещё больше симуляции????)
Куда уж больше?)
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