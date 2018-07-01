Сантуш: «Роналду может еще многое дать футболу»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после поражения от Уругвая (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира отметил, что нападающий Криштиану Роналду продолжит выступления за национальную команду.

«Сыграет ли Роналду на Евро-2020? Криштиану многое ещё может дать футболу. В сентябре он будет в команде и будет подтягивать молодых. Очень важно, чтобы он был в команде всегда. Для нас это важно!

Сегодняшний матч доказал, что ни одна команда не может сыграть одним игроком и победить. Он играл как обычно, но мы не победили, так как не забили больше соперника».