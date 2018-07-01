В сборной Уругвая пока не знают, насколько серьезная травма у Кавани

Степень серьезности травмы нападающего сборной Уругвая Эдинсона Кавани, полученной в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1), станет известна позднее. Об этом рассказал главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

«Он почувствовал боль, но пока мне еще не удалось побеседовать с медиками. Времени на восстановление немного, после дня отдыха нам придется свериться с ситуацией и диагнозом. Пока мы все обеспокоены, но нам пока точно неизвестно, насколько серьезная эта травма».