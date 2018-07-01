  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • США. МЛС
  • Беларусь. Высшая лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.6146.07
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.843.345.21

В сборной Уругвая пока не знают, насколько серьезная травма у Кавани

сегодня, 00:30
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай2 : 1Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Степень серьезности травмы нападающего сборной Уругвая Эдинсона Кавани, полученной в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Португалии (2:1), станет известна позднее. Об этом рассказал главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.

«Он почувствовал боль, но пока мне еще не удалось побеседовать с медиками. Времени на восстановление немного, после дня отдыха нам придется свериться с ситуацией и диагнозом. Пока мы все обеспокоены, но нам пока точно неизвестно, насколько серьезная эта травма».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хамес Родригес избежал серьезной травмы
Сегодня, 00:41 0
Кавани получил травму в матче с Португалией
Вчера, 22:48 1
Марсело может пропустить игру с Мексикой
Вчера, 21:41 0
Менди не поможет Франции в матче с Аргентиной
29 июня 9
Оспина: «Надеемся, что травма Хамеса окажется несерьёзной»
29 июня 0
Травма Лукаку незначительна, но бельгиец может пропустить игру с Англией
28 июня 9
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100