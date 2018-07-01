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Алли: «Мы приехали на ЧМ-2018 с мыслью выиграть турнир»

сегодня, 10:26

Полузащитник сборной Англии Деле Алли заявил, что национальная команда не испытывает страха перед своими соперниками на ЧМ-2018.

«Чемпионат мира — это самый высокий уровень. Лучшие сборные и игроки планеты противостоят друг другу. Как команда мы никого не боимся. С кем бы мы ни играли, мы не будем прятаться. Мы выйдем на поле с уверенностью в себе, сыграем так, как хотим, и надеюсь, что победим.

Мы приехали на ЧМ-2018 с мыслью выиграть турнир. И мы собираемся сделать это».

Ранее Алли подчеркнул, что для сборной Англии на мундиале все матчи сложные.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:59
Две победы над дворовыми командами не дают поводов для оптимизма.
Брулин
Брулин
сегодня в 10:57
то что Англия "никого не боится" вполне может быть,
но и ЭТУ Англию вряд ли кто боится !
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 10:33
НЕ ВЫ ОДНИ ХОТИТЕ ЕГО ВЫИГРАТЬ.А ДРУГИЕ КОМАНДЫ ИГРАЮТ НЕ ХУЖЕ ВАС.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:29
Такие мысли часто посещают игроков команды.....ещё с 1966-го года......
Да выхлопу - ноль....
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