Алли: «Мы приехали на ЧМ-2018 с мыслью выиграть турнир»

Полузащитник сборной Англии Деле Алли заявил, что национальная команда не испытывает страха перед своими соперниками на ЧМ-2018.

«Чемпионат мира — это самый высокий уровень. Лучшие сборные и игроки планеты противостоят друг другу. Как команда мы никого не боимся. С кем бы мы ни играли, мы не будем прятаться. Мы выйдем на поле с уверенностью в себе, сыграем так, как хотим, и надеюсь, что победим.



Мы приехали на ЧМ-2018 с мыслью выиграть турнир. И мы собираемся сделать это».



Ранее Алли подчеркнул, что для сборной Англии на мундиале все матчи сложные.