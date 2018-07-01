Сборные Японии и Бельгии не будут проводить тренировки на «Ростов-Арене»

Сообщается, что сборные Бельгии и Японии, которые встретятся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу на «Ростов-Арене», проведут предматчевые тренировки на резервных стадионах.



«Сборная Японии будет сегодня тренироваться на стадионе „Олимп-2“, бельгийцы - на стадионе СКА. Но ни о каком переносе тренировок с „Ростов-Арены“ говорить не приходится. Дело в том, что команды могут проводить тренировки как на стадионе, где пройдет на следующий день матч, так и на подготовленных резервных стадионах. Сборные Бельгии и Японии решили тренироваться не на „Ростов-Арене“», - сообщает пресс-офицер «Ростов-Арены».