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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.574.146.32
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Маскерано: «​Завершит ли карьеру в сборной Месси? Оставьте его в покое»

сегодня, 11:27
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о том, как команда восприняла поражение от команды Франции в 1/8 финала чемпионата мира 2018. Напомним, что после вылета из турнира Маскерано объявил о завершении международной карьеры. 

«Месси был явно опечален, как и все остальные игроки нашей команды. Думаю, сейчас не самое подходящее время для анализа произошедшего. Для команды выступление на этом чемпионате мира завершено, а для меня все закончено в национальной сборной.

Завершит ли карьеру в сборной Месси? Оставьте его в покое».

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M ответил мяч квадратный
сегодня в 13:03
мяч квадратный:
Поэтому Диего и великий. Когда Марадона был на поле - все остальные блекли на его фоне. Не покидало ощущение, что мастер пришел поиграть за дворовую команду. Настолько был сильный контраст. А Месси? Не смотря на морду лица или на номер и не поймёшь, кто Месси на поле, а кто нет. Марадона блистал везде, где играл. А Месси? Игрок одной команды.
все так. все так. но детишки что не видели его игру орут другое. футбол уже не тот. по сути футбола который мы любим больше нет.
мяч квадратный
мяч квадратный ответил Bavaria_M
сегодня в 13:00
Bavaria_M:
а поч его должны оставить в покое? он тренеров оставлял в покое и давал им работать? или менял их как перчатки указывая кого брать? маск был бы ты мудрей то сам б выгнал гнома на лавку. пустил бы дибалу и вы выйграли бы матч и потом и сам чм. у вас по сути самое лучшие поколение за последние 40 лет. даже у Великого Диего небыло таких крутих партнеров. и он в одиночку выйгрывал.
Поэтому Диего и великий. Когда Марадона был на поле - все остальные блекли на его фоне. Не покидало ощущение, что мастер пришел поиграть за дворовую команду. Настолько был сильный контраст. А Месси? Не смотря на морду лица или на номер и не поймёшь, кто Месси на поле, а кто нет. Марадона блистал везде, где играл. А Месси? Игрок одной команды.
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 12:48
а поч его должны оставить в покое? он тренеров оставлял в покое и давал им работать? или менял их как перчатки указывая кого брать? маск был бы ты мудрей то сам б выгнал гнома на лавку. пустил бы дибалу и вы выйграли бы матч и потом и сам чм. у вас по сути самое лучшие поколение за последние 40 лет. даже у Великого Диего небыло таких крутих партнеров. и он в одиночку выйгрывал.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 12:36
Бороду сбрить и в монашки отправить)))
cska1948
cska1948
сегодня в 12:24
"Оставь меня, старушка, я в печали!" Где то я это уже слышал.
Aivust
Aivust
сегодня в 12:23
Икарди лучше Месси.
Robbaggio
Robbaggio ответил NGY
сегодня в 12:12
Скорее, твой кумир одно место бреет)
NGY
NGY
сегодня в 12:10
Маскерано: оставьте его в покое, он сейчас выбирает краску для волос.
311
311
сегодня в 12:01
Сами чуть ли не в каждом интервью "обожают" Месси!)
ᅠ
ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 11:50
BARCELONA-BEST:
Удачи тебе Хавьер)) Надеюсь Месси не завершит карьеру и попробует ещё раз.
Шёл 2062-й год, 74-х летний Месси выходит на замену в финале Чемпионата мира и забивает гол в ворота Гибралтара. Слёзы радости льются по его лицу, наконец-то как никогда близка его главная цель - стать чемпионом мира...
Жаль только, что этого гола престижа недостаточно для победы на чемпионате и Лео теперь будет ожидать следующий чемпионат для новой попытки утвердиться в статусе лучшего игрока всех времён. Ну а пока поздравим Гибралтар с победой на ЧМ, уже даже им он покорился, в отличии от Месси.
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил ROLENTO
сегодня в 11:41
ROLENTO:
Тебя забыли спросить. Болей за свою гору и не умничай.
Какую гору?
Footlife
Footlife
сегодня в 11:40
Маскерано как секретарша:)
ROLENTO
ROLENTO ответил Тибетус Тибатитус
сегодня в 11:38
Тибетус Тибатитус:
Надеюсь завершит, ибо не хочется видеть пешехода на Мундеале в Катаре, хочется видеть сильную Аргентину с Икарди, Дибалой и другими достойными футболистами которых у аргов достаточно
Тебя забыли спросить. Болей за свою гору и не умничай.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:37
Надеюсь, Месси не будет в сборной)))
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
сегодня в 11:36
Один клоун уже тут
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
сегодня в 11:35
Надеюсь завершит, ибо не хочется видеть пешехода на Мундеале в Катаре, хочется видеть сильную Аргентину с Икарди, Дибалой и другими достойными футболистами которых у аргов достаточно
Movenpick
Movenpick
сегодня в 11:33
Месси и никто не трогал, но наказать его нужно.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 11:31
Удачи тебе Хавьер))
Надеюсь Месси не завершит карьеру и попробует ещё раз.
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