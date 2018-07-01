Маскерано: «​Завершит ли карьеру в сборной Месси? Оставьте его в покое»

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о том, как команда восприняла поражение от команды Франции в 1/8 финала чемпионата мира 2018. Напомним, что после вылета из турнира Маскерано объявил о завершении международной карьеры.
«Месси был явно опечален, как и все остальные игроки нашей команды. Думаю, сейчас не самое подходящее время для анализа произошедшего. Для команды выступление на этом чемпионате мира завершено, а для меня все закончено в национальной сборной.
Завершит ли карьеру в сборной Месси? Оставьте его в покое».
Жаль только, что этого гола престижа недостаточно для победы на чемпионате и Лео теперь будет ожидать следующий чемпионат для новой попытки утвердиться в статусе лучшего игрока всех времён. Ну а пока поздравим Гибралтар с победой на ЧМ, уже даже им он покорился, в отличии от Месси.
Жаль только, что этого гола престижа недостаточно для победы на чемпионате и Лео теперь будет ожидать следующий чемпионат для новой попытки утвердиться в статусе лучшего игрока всех времён. Ну а пока поздравим Гибралтар с победой на ЧМ, уже даже им он покорился, в отличии от Месси.
Надеюсь Месси не завершит карьеру и попробует ещё раз.
Надеюсь Месси не завершит карьеру и попробует ещё раз.