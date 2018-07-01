Маскерано: «​Завершит ли карьеру в сборной Месси? Оставьте его в покое»

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о том, как команда восприняла поражение от команды Франции в 1/8 финала чемпионата мира 2018. Напомним, что после вылета из турнира Маскерано объявил о завершении международной карьеры.

«Месси был явно опечален, как и все остальные игроки нашей команды. Думаю, сейчас не самое подходящее время для анализа произошедшего. Для команды выступление на этом чемпионате мира завершено, а для меня все закончено в национальной сборной.



Завершит ли карьеру в сборной Месси? Оставьте его в покое».