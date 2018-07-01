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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.574.146.32
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.883.45.31

Смертин обратился к сборной России накануне матча с Испанией

сегодня, 12:03
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин обратился к игрокам российской национальной команды накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании. 

«Ребята, сборная России! Сегодня вам предстоит очень важный матч, возможно, один из главных в вашей жизни — домашний чемпионата мира, плей-офф и Испания в соперниках. 

Мы с ними играли на Евро, уступили 0:1, это было очень обидное поражение, потому что мы были ничем не хуже. Сегодня настала ваша очередь сделать все для победы. 

Просто помните, что на поле решают не имена на футболках, а команда, и все зависит только от вас! Выходите на поле и выкладывайтесь без остатка! Ну а мы будем вас поддерживать и верить в победу!»

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что национальная команда должна сыграть выше своего максимума, чтобы у нее были шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией. 

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 12:46
Молодец, хорошие слова, респект
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:20
Порвем засранцев!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:10
Да все правильно сказано. Сделайте Чудо, которые наши баскетболисты сделали в далёком 1972 г. обыграв Американцев в финале Олимпиады. Верим.
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