Смертин обратился к сборной России накануне матча с Испанией

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин обратился к игрокам российской национальной команды накануне матча 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

«Ребята, сборная России! Сегодня вам предстоит очень важный матч, возможно, один из главных в вашей жизни — домашний чемпионата мира, плей-офф и Испания в соперниках.



Мы с ними играли на Евро, уступили 0:1, это было очень обидное поражение, потому что мы были ничем не хуже. Сегодня настала ваша очередь сделать все для победы.



Просто помните, что на поле решают не имена на футболках, а команда, и все зависит только от вас! Выходите на поле и выкладывайтесь без остатка! Ну а мы будем вас поддерживать и верить в победу!»



Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что национальная команда должна сыграть выше своего максимума, чтобы у нее были шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией.