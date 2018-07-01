Гризманн: «Испании предстоит сложный матч против сборной России»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что команде Испании предстоит сложный матч с Россией в 1/8 финала чемпионата мира.



«Для испанцев это будет сложный матч, потому что они играют против россиян, которые выступают дома. Но они все- таки остаются испанцами и показывают, что улучшают свою игру по ходу турнира», - сказал Гризманн.



Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что национальная команда должна сыграть выше своего максимума, чтобы у нее были шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией.