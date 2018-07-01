Гризманн: «Испании предстоит сложный матч против сборной России»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что команде Испании предстоит сложный матч с Россией в 1/8 финала чемпионата мира.
«Для испанцев это будет сложный матч, потому что они играют против россиян, которые выступают дома. Но они все- таки остаются испанцами и показывают, что улучшают свою игру по ходу турнира», - сказал Гризманн.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что национальная команда должна сыграть выше своего максимума, чтобы у нее были шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией.
- всей командой смотрели супер матч Спартак - Авангард, это космос! Не представляю как нам остановить сборную, если не попавшие в неё так фантастически играют!!!
- всей командой смотрели супер матч Спартак - Авангард, это космос! Не представляю как нам остановить сборную, если не попавшие в неё так фантастически играют!!!