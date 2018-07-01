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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.574.146.32
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.883.45.31

Гризманн: «Испании предстоит сложный матч против сборной России»

сегодня, 13:04
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн считает, что команде Испании предстоит сложный матч с Россией в 1/8 финала чемпионата мира. 

«Для испанцев это будет сложный матч, потому что они играют против россиян, которые выступают дома. Но они все- таки остаются испанцами и показывают, что улучшают свою игру по ходу турнира», - сказал Гризманн.

Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что национальная команда должна сыграть выше своего максимума, чтобы у нее были шансы на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с Испанией. 

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Faustello
Faustello ответил Шуnя771
сегодня в 13:14
Шуnя771:
С учётом , что хозяев чемпов по обыкновению тянули до 1/4, игра будет для Испании сложной...
Если они нам вкатят в первые 20 минут пару банок, никакой трудной она для них не будет.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:10
С учётом , что хозяев чемпов по обыкновению тянули до 1/4, игра будет для Испании сложной...
Faustello
Faustello
сегодня в 13:08
Гризман:
- всей командой смотрели супер матч Спартак - Авангард, это космос! Не представляю как нам остановить сборную, если не попавшие в неё так фантастически играют!!!
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