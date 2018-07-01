Товен: «Франция должна гордиться тем, что у нее есть Мбаппе»

Полузащитник сборной Франции Флориан Товен считает, что форвард Килиан Мбаппе показывает невероятную игру для своего возраста, но ему не хватает немного, чтобы стать великим.



Напомним, что сборная Франции в субботу обыграла команду Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира.



«Он был спокоен, как и после предыдущих матчей, не заметил в нем изменений. Могу только сказать ему „Браво“, то, что он делает в таком возрасте, невероятно. Ему не хватает совсем немного, чтобы стать великим. Франция должна гордиться тем, что у нее есть такой игрок, как он».