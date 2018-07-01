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Товен: «Франция должна гордиться тем, что у нее есть Мбаппе»

сегодня, 13:13
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Полузащитник сборной Франции Флориан Товен считает, что форвард Килиан Мбаппе показывает невероятную игру для своего возраста, но ему не хватает немного, чтобы стать великим. 

Напомним, что сборная Франции в субботу обыграла команду Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира. 

«Он был спокоен, как и после предыдущих матчей, не заметил в нем изменений. Могу только сказать ему „Браво“, то, что он делает в таком возрасте, невероятно. Ему не хватает совсем немного, чтобы стать великим. Франция должна гордиться тем, что у нее есть такой игрок, как он».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ДАША Д
сегодня в 14:47
ДАША Д:
Уже нет Франции!!!! Чернокожие захватили ее!
Они всю жизнь там были !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:30
Уже нет Франции!!!! Чернокожие захватили ее!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:25
Классный футболист.
Желаю спортивных Успехов мусье Килиан Мбаппе !!!
maliw
maliw
сегодня в 13:16
и еще 15 негров в заявке и все французы !
не в упрёк Мбапэ
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