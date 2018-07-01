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Марадона: «Жаль, что у Аргентины снова не было единой команды на ЧМ»

сегодня, 13:57
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Легендарный нападающий Диего Марадона прокомментировал вылет сборной Аргентины с ЧМ-2018 после поражения от команды Франции в 1/8 финала.

«Жаль, что у Аргентины снова не было единой команды на турнире. В матче с Францией мы не знали, как атаковать, не знали, что делать, когда владели мячом, тогда как у французов были разные варианты.

Месси? Он был изолирован и слишком далеко отходил от штрафной. Я говорил, что если он будет играть „девятку“, то будет искать мяч, создавать моменты и забивать, а это объединит игру команды. Но в итоге это была чистая импровизация от него».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:45

Пусть встанет теперь у зеркала, и сделает тоже самое, что и на фото.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
сегодня в 14:20
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 14:19
    Мое мнение Аргентине не повезло такое бывает
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne ответил Великий Князь
    сегодня в 14:05
    Великий Князь:
    С гномом и не будет. С виду скромен, но жаден и строптив внутри) 1)Гном не взял Икарди, так как не доверяет своей жене 2)Гном заставил Дибалу и Куна почти весь чемп на скамейке просидеть, что бы те не отняли его славу 3) Гном так и не научился бить пенальти, потому что духом слаб и трясутся коленки
    Таков есть Гном
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 14:05
    только слепой мог не увидеть дыры у вас в обороне плюс неопытный вратарь сделали свое дело. эх жаль конечно не быть Лео чемпионом
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 14:05
    Изрёк Диего и снова упал лицом в кучу муки.
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 14:00
    С гномом и не будет. С виду скромен, но жаден и строптив внутри)
    1)Гном не взял Икарди, так как не доверяет своей жене
    2)Гном заставил Дибалу и Куна почти весь чемп на скамейке просидеть, что бы те не отняли его славу
    3) Гном так и не научился бить пенальти, потому что духом слаб и трясутся коленки
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