Марадона: «Жаль, что у Аргентины снова не было единой команды на ЧМ»

Легендарный нападающий Диего Марадона прокомментировал вылет сборной Аргентины с ЧМ-2018 после поражения от команды Франции в 1/8 финала.

«Жаль, что у Аргентины снова не было единой команды на турнире. В матче с Францией мы не знали, как атаковать, не знали, что делать, когда владели мячом, тогда как у французов были разные варианты.

Месси? Он был изолирован и слишком далеко отходил от штрафной. Я говорил, что если он будет играть „девятку“, то будет искать мяч, создавать моменты и забивать, а это объединит игру команды. Но в итоге это была чистая импровизация от него».