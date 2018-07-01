Поздняков: «Россия может обыграть Испанию, если проявит волю и характер»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские футболисты способны победить команду Испании на чемпионате мира по футболу, если проявят волю и характер.



«Команда Испании - сложный соперник с выдающимися игроками. Но в спорте возможно, проявив волю и характер, побеждать даже самых сильных соперников. Олимпийцы показывают это своим наглядный примером», - сказал Поздняков.



Ранее семикратный чемпион СССР Владимир Мунтян заявил, что российским футболистам в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Испании не стоит обращать внимание на титулы игроков команды соперника.