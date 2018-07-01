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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип РоссияРоссия1.584.196.08
21:00 сегодня Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ДанияДания1.843.45.31

Поздняков: «Россия может обыграть Испанию, если проявит волю и характер»

сегодня, 14:05
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские футболисты способны победить команду Испании на чемпионате мира по футболу, если проявят волю и характер.

«Команда Испании - сложный соперник с выдающимися игроками. Но в спорте возможно, проявив волю и характер, побеждать даже самых сильных соперников. Олимпийцы показывают это своим наглядный примером», - сказал Поздняков.

Ранее семикратный чемпион СССР Владимир Мунтян заявил, что российским футболистам в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Испании не стоит обращать внимание на титулы игроков команды соперника.

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Все комментарии
azures
azures
сегодня в 14:42
Сам хоть верит в то, что говорит?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:22
Сборная удар не держит, матч с Уругваем всем в помощь..
Удачи парням!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:09
Накануне Диего побывал в комитете, у всех волшебное настроение, на небе стробоскопическое солнце и сырная луна, транс заходит на ура, шоколадки разлетаются! Люди умеют летать!
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