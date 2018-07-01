Жуков: «У испанцев нет слабых мест»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что сборной России стоит уделить особое внимание обороне в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании.



«Ждем победы. Будем играть в три центральных защитника? Посмотрим, но оборону не мешает укрепить, у испанцев нет слабых мест. Сложно сказать, хочется ли, чтобы наши сыграли смелее, думаю, Станислав Черчесов выберет правильный план на игру, но увлекаться атакой опасно».



Ранее бывший форвард сборной России Александр Кержаков пожелал удачи национальной команде в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании.