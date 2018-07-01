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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
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Жуков: «У испанцев нет слабых мест»

сегодня, 16:45
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился первый тайм

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что сборной России стоит уделить особое внимание обороне в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании.

«Ждем победы. Будем играть в три центральных защитника? Посмотрим, но оборону не мешает укрепить, у испанцев нет слабых мест. Сложно сказать, хочется ли, чтобы наши сыграли смелее, думаю, Станислав Черчесов выберет правильный план на игру, но увлекаться атакой опасно».

Ранее бывший форвард сборной России Александр Кержаков пожелал удачи национальной команде в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:10
Марокканцы нашли.
Великий Князь
Великий Князь ответил Footlife
сегодня в 16:51
Footlife:
Это ты про Шакуру и Актрису?:)
Естественно)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:50
Самое слабое место у испанцев их тренер.
Footlife
Footlife ответил Великий Князь
сегодня в 16:50
Это ты про Шакуру и Актрису?:)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 16:47
Зато у каталашек в их составе есть - они все на задок слабые.)
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