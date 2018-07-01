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Мацуев: «Надеюсь, что сборная Испании сегодня поедет домой пить свое вино»

сегодня, 16:58
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился первый тайм

Известный пианист Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия.

«Так как я являюсь настоящим болельщиком с 32-летним стажем, то хочу сказать, что настроение перед игрой своей команды должно быть всегда с большим предвкушением. Какого бы ранга ни был сегодняшний матч, мы все понимаем, что он рядовым не будет. А скорее всего, будет самым важным за всю историю новейшей России. Такого накала и такой стадии никогда не было. 

Я уверен, что наши дадут бой, все прекрасно понимают уровень испанцев. Я думаю, что мяч будет преимущественно у испанцев. Но сборная Испании не без греха. И замена главного тренера за день до старта чемпионата мира, а также пять пропущенных в группе мячей говорят о том, что они сейчас не в идеальной форме.

Для всех критиков, которые говорят, что Саудовская Аравия и Египет — это не тот уровень, хочу сказать, что на чемпионате мира слабых команд нет. Мы видим, как сборная Германии уехала домой, как Месси уехал домой, как Роналду уехал домой, так почему бы нам сегодня не сверкнуть. Надеюсь, сегодня Де Хеа, Серхио Рамос, Диего Коста поедут пить домой своё прекрасное красное вино».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании.

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Все комментарии
Footlife
Footlife
сегодня в 17:25
А поедет поедет в Люкс Отель в центре города Москвы
Знатог
Знатог
сегодня в 17:22
Похоже Мацуев уже выпил красного вина.
drug01
drug01
сегодня в 17:17
Пожалуй они не хотят покидать Москву.......
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:17
Ну если сами себе не забивать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:13
Шансы уже 99,9%
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