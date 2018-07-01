Азар: «Если скажем себе, что Японию легко победить, то совершим ошибку»

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сообщил, что его команда готовится к матчу 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии без всякой недооценки:

«Мы со всей серьезностью относимся к матчу с Японией. Если эта команда вышла в 1/8 финала, значит она является достойным соперником, ее футболисты играют в серьезных европейских клубах. Если завтра мы скажем себе, что этот соперник легкопреодолим, то совершим ошибку.

Я сейчас сильнее, чем четыре года назад в Бразилии, сильнее, чем два года назад на Евро-2016 во Франции. У меня стало куда больше опыта. И вся остальная команда также сейчас находится в расцвете карьеры. В нашей сборной очень много качественных нападающих, которые умеют реализовать голевые моменты».

Главным судьей встречи будет сенегальский рефери Маланг Дьедиу. Игра начнется в Ростове-на-Дону 2 июля в 21:00 мск.