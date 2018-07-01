Михайлович уволен из «Спортинга» спустя девять дней после назначения тренером

Португальский «Спортинг» расстался с Синишей Михайловичем, которого лишь 9 дней назад назначил главным тренером. Сообщалось, что приглашение серба было личной инициативой президента Бруну де Карвалью, которого затем акционеры клуба отправили в отставку.

«Первое, что сделал Михайлович — сменил местоположение тренировочной базы команды. Эти изменения обошлись „Спортингу“ в 300 тысяч евро.

По этой причине, а также основываясь на полученном опыте, „Спортинг“ решил расторгнуть с тренером контракт, он больше не входит в наши планы на следующий сезон», - сообщил клуб.

Новым тренером команды назначен Жозе Песейро, работавший ранее главным тренером в «Порту», «Браге» и сборной Саудовской Аравии.