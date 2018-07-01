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Михайлович уволен из «Спортинга» спустя девять дней после назначения тренером

сегодня, 18:43

Португальский «Спортинг» расстался с Синишей Михайловичем, которого лишь 9 дней назад назначил главным тренером. Сообщалось, что приглашение серба было личной инициативой президента Бруну де Карвалью, которого затем акционеры клуба отправили в отставку.

«Первое, что сделал Михайлович — сменил местоположение тренировочной базы команды. Эти изменения обошлись „Спортингу“ в 300 тысяч евро.

По этой причине, а также основываясь на полученном опыте, „Спортинг“ решил расторгнуть с тренером контракт, он больше не входит в наши планы на следующий сезон», - сообщил клуб.

Новым тренером команды назначен Жозе Песейро, работавший ранее главным тренером в «Порту», «Браге» и сборной Саудовской Аравии.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:18
Спортинг сорит баблом.
DanjaG
DanjaG
сегодня в 18:45
Какую сумму неустойки получит Михайлович?
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