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Тите: «Надеюсь на то, что Неймар будет расти»

сегодня, 18:53
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия-:-Логотип футбольный клуб МексикаМексикаЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер сборной Бразилии Тите делится ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики:

«У нас есть стартовый состав на завтра, база та же самая, не думаю, что состав мексиканцев претерпит существенные изменения, но тяжело что-то предсказывать, нужно учитывать состояние игроков. У нас было стремление построить сбалансированную команду, последние два матча были хороши, и мы должны сохранить преемственность. В этом плане я надеюсь, что игроки сохранят уровень и стандарт прошлых двух игр и повысят его. Я уважаю соперника, я уважаю проделанную ими работу.

Неймар играл слишком много, мы знаем цену, заплаченную для этого. Он полностью восстановился, он будет расти во время соревнований, надеюсь на то, что рост будет продолжен. Пока не знаю насчет завтрашнего матча, но он восстановился полностью».

Встреча Бразилии и Мексики состоится 2 июля в Самаре. Команды рассудит итальянский рефери Джанлука Рокки.

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