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Тренер сборной Японии: «Бельгия входит в тройку лучших команд мира»

сегодня, 19:09
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб ЯпонияЯпонияЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино очень высокого мнения о национальной команде Бельгии:

«Сборная Бельгии - великолепная команда, входит в тройку лучших команд мира. Нашей сборной нужно завтра играть креативно, в ином случае у нас не будет шансов против бельгийцев. Но мы уже вошли во вкус, сыгрались и готовы к борьбе.

У моих игроков есть желание еще больше проявить себя в плей-офф, они находятся в прекрасной форме».

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля на «Ростов Арене». Главным судьей встречи назначен сенегальский рефери Маланг Дьедиу

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