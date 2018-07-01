Тренер сборной Японии: «Бельгия входит в тройку лучших команд мира»

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино очень высокого мнения о национальной команде Бельгии:

«Сборная Бельгии - великолепная команда, входит в тройку лучших команд мира. Нашей сборной нужно завтра играть креативно, в ином случае у нас не будет шансов против бельгийцев. Но мы уже вошли во вкус, сыгрались и готовы к борьбе.

У моих игроков есть желание еще больше проявить себя в плей-офф, они находятся в прекрасной форме».

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Японии состоится 2 июля на «Ростов Арене». Главным судьей встречи назначен сенегальский рефери Маланг Дьедиу