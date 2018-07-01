Игроки сборной России пробежали на 8 км больше испанцев

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв в 1/8 финала турнира команду Испании. Футболисты российской сборной за матч в сумме пробежали 145,78 км, что практически на 8 км больше, чем пробежали игроки испанской команды (137,01 км).