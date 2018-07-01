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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет первый тайм, 16’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Игроки сборной России пробежали на 8 км больше испанцев

сегодня, 20:15
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, обыграв в 1/8 финала турнира команду Испании. Футболисты российской сборной за матч в сумме пробежали 145,78 км, что практически на 8 км больше, чем пробежали игроки испанской команды (137,01 км).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:09
Зато испанцы чемпионы по пасам.
iNels
iNels ответил MALOVAR
сегодня в 20:38
MALOVAR:
ну при 30% катания мяча по перек поля)))) испания это антифутбол
так это бесспорно. сегодня вообще футбола на поле не было, но это неважно)
VV V
VV V
сегодня в 20:34
Точнее на 8,77 км.....почти на 9 км.
Faustello
Faustello
сегодня в 20:29
Эх хо хо, как говорят бешеной собаке и 30 км не крюк.
Лучше бы вы учились в футбол играть и чтобы болельщики не святое причастие целовали а верили в мастерство.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:24
Не даром бегали, с победой!!!
MALOVAR
MALOVAR ответил iNels
сегодня в 20:21
ну при 30% катания мяча по перек поля)))) испания это антифутбол
iNels
iNels
сегодня в 20:17
ну при 30% владения оно и неудивительно)) иначе бы никаких 1:1 и в помине не было)
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