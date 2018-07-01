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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет первый тайм, 15’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Колосков: «Это праздник, который мы ждали с 2008 года»

сегодня, 20:17
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«Не очень рассчитывал на такое развитие событий. Было опасение, что испанцы смогут реализовать свой опыт, потенциал. Но наши тренеры потрясающе выстроили игру, великолепно команду подготовили тактически и не дали ничего особенного сделать испанцам. Это праздник, который мы ждали с 2008 года.

Игра Акинфеева? Сегодня ехал на матч с детьми и обсуждали то, что решающую роль сыграют вратари. Так оно и оказалось. Акинфееву если памятник не ставить, то стихи посвятить можно».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 21:13
Я думаю матч был куплен. Испанцы играли так как будто спецално старались не забить гол а толко изображали атаки. Это было спланированое зрелище чтобы Росия выйграла по пеналти.
Aguer
Aguer
сегодня в 20:26
С победой!
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 20:26
Произошло ЧУДО !!!!ВЕРОЯТНОСТЬ ПОБЕДЫ БЫЛА МИЗЕРНАЯ!!!Сенсация !!!!С ТАКИМ СОСТАВОМ ИСПАНЦЫ ОБСИРОПИЛИСЬ!!!УЖЕ ВО ВСЕМ ВИНЯТ ТРЕНЕРА!!!МОЛ ЗРЯ ПРОИЗОШЛА ЗАМЕНА перед ЧЕМПИОНАТОМ!!!!В ЭТОЙ ИГРЕ ИСПАНЦЫ МЕЧОМ ВЛАДЕЛИ ПОСТОЯНО И КОЛОТИЛИ ПО ВОРОТАМ ПОСТОЯНО!!!НО НЕ СУДЬБА!!???И Я ОШИБСЯ!!!
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