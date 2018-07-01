Колосков: «Это праздник, который мы ждали с 2008 года»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«Не очень рассчитывал на такое развитие событий. Было опасение, что испанцы смогут реализовать свой опыт, потенциал. Но наши тренеры потрясающе выстроили игру, великолепно команду подготовили тактически и не дали ничего особенного сделать испанцам. Это праздник, который мы ждали с 2008 года.

Игра Акинфеева? Сегодня ехал на матч с детьми и обсуждали то, что решающую роль сыграют вратари. Так оно и оказалось. Акинфееву если памятник не ставить, то стихи посвятить можно».