Дзюба: «Верили в чудо и в Акинфеева»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился первыми эмоциями после победы над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«Это чудо. Мы поверили в него. В чудо и в Акинфеева».

Дзюба в этом поединке забил гол с пенальти.