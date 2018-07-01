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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет первый тайм, 15’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Дзюба: «Верили в чудо и в Акинфеева»

сегодня, 20:23
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился первыми эмоциями после победы над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«Это чудо. Мы поверили в него. В чудо и в Акинфеева».

Дзюба в этом поединке забил гол с пенальти.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 21:09
С победой Россия .
DXTK
DXTK ответил sihafazatron
сегодня в 20:54
sihafazatron:
а я смотрел антифутбол)) такое унылое зрелище...но все хорошо,что хорошо кончается)
АНТИФУТБОЛ?

Моуриньо с таким мнением категорически не согласен. Играть на удержание и отбиваться это тоже футбол.
No problem
No problem
сегодня в 20:48
ДДХ?),
Реал,теперь нарочно сломает факс!)
sihafazatron
sihafazatron ответил DXTK
сегодня в 20:48
DXTK:
Не знаю кто во что верил. Я просто смотрел футбол. PS Если ты до конца в футболе не бьешься, то ничего в нем не добьешься.
а я смотрел антифутбол)) такое унылое зрелище...но все хорошо,что хорошо кончается)
cska.78
cska.78
сегодня в 20:39
Только расслабон не поймайте, продолжайте сказку!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:35
Сборная продолжает одаривать праздниками!
cska1948
cska1948 ответил drug01
сегодня в 20:35
drug01:
Кто верил всем спасибо!
Когда шло доп время, то подумал, что в серии пенальти Игорь один мяч парирует и один удар испанцев будет мимо ворот. Почти так и получилось!
drug01
drug01
сегодня в 20:29
Кто верил всем спасибо!
Faustello
Faustello
сегодня в 20:28
DXTK
DXTK
сегодня в 20:26
Не знаю кто во что верил. Я просто смотрел футбол.

PS Если ты до конца в футболе не бьешься, то ничего в нем не добьешься.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 20:25
Мы поверили в него. Особенно в серии пенальти в Акинфеева.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 20:25
Это было ваше последние чудо на этом ЧМ:)) Больше отскоков не будет)
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