Дзюба: «Верили в чудо и в Акинфеева»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился первыми эмоциями после победы над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018:
«Это чудо. Мы поверили в него. В чудо и в Акинфеева».
Артем Дзюба после матча!! pic.twitter.com/AjM4BhmWvO— Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
Дзюба в этом поединке забил гол с пенальти.
Моуриньо с таким мнением категорически не согласен. Играть на удержание и отбиваться это тоже футбол.
Моуриньо с таким мнением категорически не согласен. Играть на удержание и отбиваться это тоже футбол.
Реал,теперь нарочно сломает факс!)
Реал,теперь нарочно сломает факс!)
PS Если ты до конца в футболе не бьешься, то ничего в нем не добьешься.
PS Если ты до конца в футболе не бьешься, то ничего в нем не добьешься.