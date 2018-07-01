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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет первый тайм, 15’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Сорокин: «Сейчас сборная будет еще более окрыленная успехом»

сегодня, 21:04
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями после победы сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018:

«Нас ждет Сочи. Обстановка очень хорошая, ребята очень довольны. Сейчас сборная будет еще более окрыленная успехом. И так мы видим колоссальную замотивированность ребят, видим, как они бьются, как играют в защите и рвутся вперед. Сегодня отыграли на полную.

Сегодня был очень хороший уровень поддержки, некоторые трибуны во втором тайме уже стояли, не могли сесть, даже в VIP-зоне уже трудно было сидеть. Конечно, поддержка фантастическая».

Об иностранных болельщиках

«Для нас не характерно такое количество латиноамериканских болельщиков. Мне было удивительно видеть весь стадион колумбийский или аргентинский».

О сюрпризах чемпионата

«Вылет команд Месси и Роналду? Это же чемпионат мира, результат непредсказуем. Такие сюрпризы были и на предыдущем турнире». 

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Серый волк
Серый волк
сегодня в 21:14
После победы над испанией все жду победы на ЧМ. Но с хорватами будет сложнее.
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