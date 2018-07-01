Сорокин: «Сейчас сборная будет еще более окрыленная успехом»

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями после победы сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018:

«Нас ждет Сочи. Обстановка очень хорошая, ребята очень довольны. Сейчас сборная будет еще более окрыленная успехом. И так мы видим колоссальную замотивированность ребят, видим, как они бьются, как играют в защите и рвутся вперед. Сегодня отыграли на полную.

Сегодня был очень хороший уровень поддержки, некоторые трибуны во втором тайме уже стояли, не могли сесть, даже в VIP-зоне уже трудно было сидеть. Конечно, поддержка фантастическая».

Об иностранных болельщиках

«Для нас не характерно такое количество латиноамериканских болельщиков. Мне было удивительно видеть весь стадион колумбийский или аргентинский».

О сюрпризах чемпионата

«Вылет команд Месси и Роналду? Это же чемпионат мира, результат непредсказуем. Такие сюрпризы были и на предыдущем турнире».