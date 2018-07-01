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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Головин: «Самым сложным было терпеть. Нам не хватало сил»

сегодня, 21:13
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«Самым сложным было терпеть. Они хорошо контролировали игру, нам не хватало сил. В такой ситуации хладнокровие превыше всего. Главное - принимать правильные решения, не волноваться.

Долго с радостью не надо затягивать. Все возможные соперники по четвертьфиналу очень хорошие, выбирать не приходится».

Отметим, что Головин забил гол в серии послематчевых пенальти.

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил Серый волк
сегодня в 21:46
ответ эксперта :
без мяча ты тратишь сил в полтора раза больше
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:45
Саня отдыхай,выложился,молодец
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:25
В Испании серьезный удар в створ ворот только у Иньесты и у игрока, который вышел на замену, а все остальное для Акинфеева, который, между прочим ошибается, там где не надо, в общем для него остальные удары, как подарок
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa
сегодня в 21:18
Головин + 5 млн
День Хеа -10 млн
Серый волк
Серый волк
сегодня в 21:17
Не понятно, почему не хватало сил? У них сил ровно столько же. Надо было забить им ещё до серии пенальти. Они тоже люди и тоже уставать умеют.
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