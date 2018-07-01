Головин: «Самым сложным было терпеть. Нам не хватало сил»

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«Самым сложным было терпеть. Они хорошо контролировали игру, нам не хватало сил. В такой ситуации хладнокровие превыше всего. Главное - принимать правильные решения, не волноваться.

Долго с радостью не надо затягивать. Все возможные соперники по четвертьфиналу очень хорошие, выбирать не приходится».

Отметим, что Головин забил гол в серии послематчевых пенальти.