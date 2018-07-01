Кутепов: «Нас грела мысль, что за нас болеет вся страна, и мы не можем её подвести»

Защитник сборной России Илья Кутепов прокомментировал победу над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Было очень тяжело. Но нас грела мысль, что за нас болеет вся страна, и мы не можем её подвести. Я мечтал о чём-то подобном, но честно не ожидал, что это так скоро сбудется.

По следующему сопернику что-то рано говорить — для начала надо сегодняшний день закончить. Сейчас очень хочется поесть и поспать!» - сказал Кутепов.