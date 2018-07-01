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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Кутепов: «Нас грела мысль, что за нас болеет вся страна, и мы не можем её подвести»

сегодня, 21:21
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Защитник сборной России Илья Кутепов прокомментировал победу над командой Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Было очень тяжело. Но нас грела мысль, что за нас болеет вся страна, и мы не можем её подвести. Я мечтал о чём-то подобном, но честно не ожидал, что это так скоро сбудется.

По следующему сопернику что-то рано говорить — для начала надо сегодняшний день закончить. Сейчас очень хочется поесть и поспать!» - сказал Кутепов.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 21:46
Теперь греться будете в Сочи! А там была наша победная Олимпиада! И снова болеть будет вся страна, и опять нельзя будет подвести! А почему бы и нет?
MALOVAR
MALOVAR ответил d_fincher
сегодня в 21:36
но Коста жался к Игнашевичу,зная где слабое место
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:35
Илья ,спасибо,я ,честно сказать,единственный кто тебя на соккере поддерживал,как и Диму Комбарова ,который съел Мертенса,а ненаоборот. Отдыхай дружище,ты лучший на всем отрезке
d_fincher
d_fincher
сегодня в 21:34
Косту закрыл как кредит на квартиру.
Faustello
Faustello
сегодня в 21:29
Пацаны молодцы!
Ильюха ты сегодня был норм - можно переходить к Фиалкам. Молодец!
cska.78
cska.78
сегодня в 21:24
Сегодня ты тоже молодцом!
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