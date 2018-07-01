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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Черышев: «Для России теперь нет ничего невозможного»

сегодня, 21:37
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной России Денис Черышев дал комментарий после победы над Испанией в серии пенальти и выхода в 1/4 финала ЧМ-2018.

«Это был непростой матч с физической и психологической точки зрения. Мы вышли играть против Испании в оборонительный футбол. Другого выбора у нас не было, так как иначе соперник бы создал нам множество проблем. Нам было действительно очень сложно работать без мяча, но мы проделали огромную работу в обороне, и в итоге удача была на нашей стороне в серии пенальти.

Мы сейчас очень рады. Думаю, что теперь для нашей сборной на ЧМ нет ничего невозможного. Цель - пройти как можно дальше. Будем идти от матча к матчу. Мне кажется, что наш сегодняшний результат подарит радость всей стране. Мало кто ожидал, что мы выйдем в 1/4 финала, однако мы смогли это сделать.

Что касается соперника по четвертьфиналу, то предпочтений у меня нет. И Хорватия, и Дания - серьезные команды. У хорватов в составе много отличных футболистов. Дания нам менее знакома, однако если эта команда вышла в 1/8 финала чемпионата мира, значит она достаточно сильна и заслуживает играть здесь.

Акинфеев сказал, что не чувствует себя героем? Игорь заслуживает похвалы, он проделал отличную работу», - сказал Черышев.

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Все комментарии
alex074
alex074
сегодня в 22:39
Спустись с небес на землю. И помни Уругвай, когда ты забил очередной гол...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 21:56
Денис,даже те кто 76 вас в течении последних лет,быстро "переобуваются"! Как же мне сейчас этих...нечто..вообще видеть на ветке....ТЬФУ!!!
DXTK
DXTK
сегодня в 21:43
Все невозможное возможно знаю точно,
и испанцев сегодня по пенальти прошли осторожно.
Найти свою игру и выйти финал, вы можете точно
Все невозможно возможно знаю точно.

Вперед Россия!!!!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:38
Денис,давай отдохни,сегодня я тебя не видел ,но пену ты оформил,целую
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