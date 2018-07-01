Черышев: «Для России теперь нет ничего невозможного»

Полузащитник сборной России Денис Черышев дал комментарий после победы над Испанией в серии пенальти и выхода в 1/4 финала ЧМ-2018.

«Это был непростой матч с физической и психологической точки зрения. Мы вышли играть против Испании в оборонительный футбол. Другого выбора у нас не было, так как иначе соперник бы создал нам множество проблем. Нам было действительно очень сложно работать без мяча, но мы проделали огромную работу в обороне, и в итоге удача была на нашей стороне в серии пенальти.

Мы сейчас очень рады. Думаю, что теперь для нашей сборной на ЧМ нет ничего невозможного. Цель - пройти как можно дальше. Будем идти от матча к матчу. Мне кажется, что наш сегодняшний результат подарит радость всей стране. Мало кто ожидал, что мы выйдем в 1/4 финала, однако мы смогли это сделать.

Что касается соперника по четвертьфиналу, то предпочтений у меня нет. И Хорватия, и Дания - серьезные команды. У хорватов в составе много отличных футболистов. Дания нам менее знакома, однако если эта команда вышла в 1/8 финала чемпионата мира, значит она достаточно сильна и заслуживает играть здесь.

Акинфеев сказал, что не чувствует себя героем? Игорь заслуживает похвалы, он проделал отличную работу», - сказал Черышев.