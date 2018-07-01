Зобнин: «Спасибо Акинфееву, что не дал мне возможности пробить пенальти»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал победу над командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.

«У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнёра, который идёт бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка.

Сегодня празднуем, а завтра уже восстанавливаемся, готовимся к следующему сопернику. Все ребята адекватные, все всё прекрасно понимают. Вы радуетесь, празднуете, а мы завтра уже начнём готовиться к следующему матчу», - сказал Зобнин.