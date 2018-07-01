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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Зобнин: «Спасибо Акинфееву, что не дал мне возможности пробить пенальти»

сегодня, 21:47
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал победу над командой Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.

«У меня и у всех футболистов была мысль просто взять и победить. Поэтому, несмотря на боль и усталость, все думали только о том, чтобы пройти дальше. Понятно, что все переживают за партнёра, который идёт бить пенальти. Я должен был идти пятым, и спасибо Игорю, что не дал мне возможности пробить. Он сегодня умничка.

Сегодня празднуем, а завтра уже восстанавливаемся, готовимся к следующему сопернику. Все ребята адекватные, все всё прекрасно понимают. Вы радуетесь, празднуете, а мы завтра уже начнём готовиться к следующему матчу», - сказал Зобнин.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:07
Роман! У тебя пробить пенальти ещё впереди...
iNels
iNels ответил cska.78
сегодня в 22:04
cska.78:
смолов уже просто мысленно готовится к турне по штатам в составе реала)
cska.78
cska.78
сегодня в 22:01
Просто порадовали сегодня!
cska.78
cska.78 ответил iNels
сегодня в 22:00
iNels:
пока что худший матч ромы на турнире, но все равно молодец. сегодня все молодцы, даже смолов (пальцы отказывались это печатать, но я смог)
Оррорин Кенийский
Оррорин Кенийский
сегодня в 21:59
Надо бить как Харри Кейн, в девятку
iNels
iNels
сегодня в 21:52
пока что худший матч ромы на турнире, но все равно молодец. сегодня все молодцы, даже смолов (пальцы отказывались это печатать, но я смог)
Великолепный
Великолепный
сегодня в 21:52
Зобнин, теперь должен проставиться!)))
MALOVAR
MALOVAR ответил d_fincher
сегодня в 21:52
жаль что этого даже комментаторы на тв не понимают
d_fincher
d_fincher
сегодня в 21:50
Мотор команды - редко заметен, но проделывает огромный объем работы. Без него и Спартак и сборная сильно сдают в центре.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:50
Рома,ты просто космос
нечитайло
нечитайло
сегодня в 21:49
Ждём победы и жальше
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