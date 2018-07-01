Самедов: «Победа над чемпионами мира 2010 года - это фантастический результат»

Полузащитник сборной России Александр Самедов доволен гордится победой над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«В целом фантастические игра и результат, была самоотдача, мы выполнили план на игру. Конечно, есть гордость после победы над чемпионами мира 2010 года - это фантастический результат. Испанцы - отличная команда, которая играет в контроль мяча. С ними надо много терпеть, выполнять много черновой работы, но это единственное противоядие против такой команды.

Да, я устал, было очень сложно, набегался, причем левая зона у них была насыщенная - там и Жорди Альба, и Иско. Ожидали тяжелый матч, так и получилось. Контроль у них, конечно, фантастический, тот же Иско фантастический».