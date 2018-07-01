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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:0 Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур---
Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
17:00 Закончился после серии пенальти Логотип ИспанияИспания 1:1
(3:4 п.)		 Логотип РоссияРоссия1.554.095.88
21:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип ХорватияХорватия 1:1 Логотип ДанияДания1.93.294.58

Самедов: «Победа над чемпионами мира 2010 года - это фантастический результат»

сегодня, 21:54
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной России Александр Самедов доволен гордится победой над Испанией в матче 1/8 финала ЧМ-2018:

«В целом фантастические игра и результат, была самоотдача, мы выполнили план на игру. Конечно, есть гордость после победы над чемпионами мира 2010 года - это фантастический результат. Испанцы - отличная команда, которая играет в контроль мяча. С ними надо много терпеть, выполнять много черновой работы, но это единственное противоядие против такой команды.

Да, я устал, было очень сложно, набегался, причем левая зона у них была насыщенная - там и Жорди Альба, и Иско. Ожидали тяжелый матч, так и получилось. Контроль у них, конечно, фантастический, тот же Иско фантастический».

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Все комментарии
alex074
alex074
сегодня в 22:37
Вот именно они ЧМ 2010. И в 2010 году они бы вас даже не заметили. Они и сейчас боролись с 11 вратарями, а не с командой футболистов
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 22:31
С победой сборную России .
No problem
No problem
сегодня в 22:02
Тупая "тики-така",
Иско-не тот на кого надо вешать матч,он свободный художник.
Иерро,тупо лажанул с поздним выходом Иньесты.....и бездарь Коке все испортил.
Асенсио выглядил как потерянная овца.
Испашкам не следует искать крайнего...
все провалились.
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
сегодня в 22:01
вот зачем самедову позволяют эту чепуху городить? а если бы уругвай обыграли? сказал бы - мы обыграли чемпионов мира 1930 г. и обладателей золотого кубка фифа 81 г., у самедова есть самолюбие вообще?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:57
Испанцы не заслужили даже выход из группы своим тикитакой
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 21:56
После ухода Самедова стало все оОчень тревожно на поле ,вот как так? да просто ,он и там и там
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