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Газзаев: «Играть с испанцами в обоюдоострую игру было бы смерти подобно»

вчера, 22:58
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев дал оценку игре национальной команды в матче ЧМ-2018 против Испании:

«Оборона у нас была плотной: у нас вышло пять номинальных защитников плюс еще два опорных полузащитника. Тактика была выбрана абсолютно правильно. Играть с испанцами в обоюдоострую игру было бы смерти подобно.

Наша команда четко оборонялась, используя контратаки, и получила право пробить 11-метровый удар. Дальше же игра была очень вязкая, испанцы владели инициативой, но особых ситуаций не создавали. У испанцев были подходы к нашим воротам, но не более того. В дополнительное время блестяще два удара отразил Акинфеев, никто не вспомнит, как проходила игра, вспомнят результат.

Наша команда впервые попала в восьмерку сильнейших команд мира, и я думаю, что этот результат останется в истории».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
вчера в 23:17
Саламыч, спасибо за результат, могу повторно признать, что недооценил Вас, как тренера, но "используя контратаки," по данной игре- это перебор. А так красавцы.
Faustello
Faustello
вчера в 23:03
«Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович...» — продолжил парламентарий. «Вопрос в чем?» — повторил журналист. Газзаев завершил речь благословением президента: «Вопрос в том, чтобы вы стали... Чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».
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