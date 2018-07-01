Газзаев: «Играть с испанцами в обоюдоострую игру было бы смерти подобно»

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев дал оценку игре национальной команды в матче ЧМ-2018 против Испании:

«Оборона у нас была плотной: у нас вышло пять номинальных защитников плюс еще два опорных полузащитника. Тактика была выбрана абсолютно правильно. Играть с испанцами в обоюдоострую игру было бы смерти подобно.

Наша команда четко оборонялась, используя контратаки, и получила право пробить 11-метровый удар. Дальше же игра была очень вязкая, испанцы владели инициативой, но особых ситуаций не создавали. У испанцев были подходы к нашим воротам, но не более того. В дополнительное время блестяще два удара отразил Акинфеев, никто не вспомнит, как проходила игра, вспомнят результат.

Наша команда впервые попала в восьмерку сильнейших команд мира, и я думаю, что этот результат останется в истории».