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Иско: «Сегодня самый печальный день в моей карьере»

вчера, 23:27
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Испании Иско находится в расстроенных чувствах после поражения от России и вылета с ЧМ-2018:

«Сегодня самый печальный день в моей карьере... Но это футбол, жизнь не останавливается. Пришло время подняться, как мы всегда и делали. Горжусь, что представляю свою страну».

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR ответил BARCDJIN
сегодня в 00:18
ну ты прям весь мир обвинил ,а виновата федерация 100% ,нельзя рвать команду и потом спрашивать
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:16
Да уж куда тебе подняться ,симулянтище
gremaldino
gremaldino
сегодня в 00:12
Молодец ! Не ноет,как Коке.
-Inquisitor-
-Inquisitor-
сегодня в 00:02
Это не ЛЧ с прикормленными судьишками, тут за уши никто тянуть не будет...
da da da
da da da
вчера в 23:57
Иско в целом норм играет,но мяч передерживает,но это не главное его проблема.
главная это то что он в Реале играет без головы,дыр-дыр стиля он норм,но для сборной этого мало,в сборной нужно играть в куда боле интеллектуальный футбол и прежде чем финтить надо думать,видно перестроится ему сложно.
Михаил Максудов
Михаил Максудов
вчера в 23:50
Хорошо сказал, на самом деле они много атаковали и на гол наиграли просто наш автобус затащил
juvenale
juvenale
вчера в 23:48
все еще впереди
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 23:39
Позорник...Хави с вас смеется с высокой колокольни..Во что сборную эти сливочные недоигроки превратили со своим сливочным Йерро и кидальщиком Лопетежкой...
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