Иско: «Сегодня самый печальный день в моей карьере»

Полузащитник сборной Испании Иско находится в расстроенных чувствах после поражения от России и вылета с ЧМ-2018:

«Сегодня самый печальный день в моей карьере... Но это футбол, жизнь не останавливается. Пришло время подняться, как мы всегда и делали. Горжусь, что представляю свою страну».