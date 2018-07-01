Иско: «Сегодня самый печальный день в моей карьере»

Полузащитник сборной Испании Иско находится в расстроенных чувствах после поражения от России и вылета с ЧМ-2018:
«Сегодня самый печальный день в моей карьере... Но это футбол, жизнь не останавливается. Пришло время подняться, как мы всегда и делали. Горжусь, что представляю свою страну».
главная это то что он в Реале играет без головы,дыр-дыр стиля он норм,но для сборной этого мало,в сборной нужно играть в куда боле интеллектуальный футбол и прежде чем финтить надо думать,видно перестроится ему сложно.
главная это то что он в Реале играет без головы,дыр-дыр стиля он норм,но для сборной этого мало,в сборной нужно играть в куда боле интеллектуальный футбол и прежде чем финтить надо думать,видно перестроится ему сложно.