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Салах намекнул, что не планирует завершать карьеру в сборной Египта

вчера, 23:50

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах намекнул, что он не планирует завершать международную карьеру, о чем писали в прессе после вылета египетской сборной с ЧМ-2018.

«Некоторые думают, что всё конечно, но это не так. Просто нужны некоторые изменения», - написал Салах в твиттере.

Отметим, что некоторые издания считают, что твит был вовсе не о продолжении карьеры в сборной, а был адресован Серхио Рамосу. Сообщается, что испанец, празднуя гол в ворота сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018, якобы крикнул в камеру: «Засуди меня, Мо». Вот именно на эти слова и ответил Салах у себя в твиттере.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:18
Я считаю что Салах правильно решил остаться в своей сборной
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 00:05
Ждем Салаха в Ахмате .
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