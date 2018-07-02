Буффон: «В один момент я начал думать, что чемпионом станет „Наполи“»

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признался, что в прошлом сезоне в один момент он начал думать, что Скудетто возьмет «Наполи».

«В завершившемся сезоне „Наполи“ продемонстрировал свой максимум и превзошел все ожидания. В один момент я начал думать, что именно они станут чемпионами. Но за нас сыграл опыт. Важно, чтобы неаполитанцы не опускали руки. У них все еще впереди», - сказал Буффон.

Напомним, что Буффон сейчас находится в статусе свободного агента. В ближайшее время Джанлуиджи подпишет контракт с ПСЖ.