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Буффон: «В один момент я начал думать, что чемпионом станет „Наполи“»

сегодня, 00:33

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон признался, что в прошлом сезоне в один момент он начал думать, что Скудетто возьмет «Наполи».

«В завершившемся сезоне „Наполи“ продемонстрировал свой максимум и превзошел все ожидания. В один момент я начал думать, что именно они станут чемпионами. Но за нас сыграл опыт. Важно, чтобы неаполитанцы не опускали руки. У них все еще впереди», - сказал Буффон.

Напомним, что Буффон сейчас находится в статусе свободного агента. В ближайшее время Джанлуиджи подпишет контракт с ПСЖ.

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Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 00:41
Спасибо, дед. Ты был норм. Теперь хоть кубок ЛЧ понюхаешь. Давай, до свидания!
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