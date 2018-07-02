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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
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Моуриньо: «Сборная России показала невероятный командный дух»

сегодня, 00:54
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия07.07.2018 в 21:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018:

«Россияне преподнесли сюрприз. Хотя надо признать, что они становятся сильнее с каждым матчем. Критики не верили в то, что подопечные Станислава Черчесова даже выйдут из группы, но им это удалось, они показали невероятный командный дух.

Тренер выбрал очень сильную тактику с оборонительной точки зрения. Россияне отдали инициативу Испании и успешно защищались, они показали себя бойцами и в дополнительное время могли не сомневаться, что будет серия пенальти».

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии победила Данию и сыграет с Россией в 1/4 финала ЧМ-2018.

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Все комментарии
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 01:47
Маур смотрел и кайфовал
Faustello
Faustello
сегодня в 01:30
Россияне преподнесли сюрприз, я бы сыграл в более закрытый футбол ))
grafff
grafff
сегодня в 01:22
Финал
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:20
ученик превзошел учителя))
gremaldino
gremaldino
сегодня в 01:07
Жозе, в точку "выстрелил"
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 01:00
У Черчесова автобус эффективнее) Отдыхай, физручелла)
iNels
iNels
сегодня в 00:55
"Тренер выбрал очень сильную тактику с оборонительной точки зрения."

аахахах, маур не мог сказать иначе)
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