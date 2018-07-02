Моуриньо: «Сборная России показала невероятный командный дух»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал победу сборной России над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018:

«Россияне преподнесли сюрприз. Хотя надо признать, что они становятся сильнее с каждым матчем. Критики не верили в то, что подопечные Станислава Черчесова даже выйдут из группы, но им это удалось, они показали невероятный командный дух.

Тренер выбрал очень сильную тактику с оборонительной точки зрения. Россияне отдали инициативу Испании и успешно защищались, они показали себя бойцами и в дополнительное время могли не сомневаться, что будет серия пенальти».

Ранее сообщалось, что сборная Хорватии победила Данию и сыграет с Россией в 1/4 финала ЧМ-2018.