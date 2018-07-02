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Модрич: «Выход сборной России в 1/4 финала стал для нас сюрпризом»

сегодня, 08:25
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия07.07.2018 в 21:00 Не начался

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Данией в серии пенальти прокомментировал выход команды России в 1/4 финала турнира. Именно с Россией хорваты и встретятся в следующем раунде.

«Выход сборной России в четвертьфинал стал для нас сюрпризом, но команда показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены.

В предыдущие годы мы не проходили эту стадию турнира. Но я верю, что это поколение способно добиться многого. Перед серией пенальти я сказал партнерам, что мы должны выиграть, и мы это сделаем».

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 09:06
Не говори, Модрич )) Сами в шоке )
Footbolista
Footbolista ответил Роман Романов
сегодня в 09:03
Не гранды и были, раз не осталось)...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:49
Будет попроще чем с испанцами.
Роман Романов
Роман Романов
сегодня в 08:44
В нашей сетке не осталось грандов.
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