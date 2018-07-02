Модрич: «Выход сборной России в 1/4 финала стал для нас сюрпризом»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Данией в серии пенальти прокомментировал выход команды России в 1/4 финала турнира. Именно с Россией хорваты и встретятся в следующем раунде.

«Выход сборной России в четвертьфинал стал для нас сюрпризом, но команда показала волю к победе и мастерство. Наверное, помогают и родные стены.

В предыдущие годы мы не проходили эту стадию турнира. Но я верю, что это поколение способно добиться многого. Перед серией пенальти я сказал партнерам, что мы должны выиграть, и мы это сделаем».