Марио Фернандес: «Надеюсь, сборная Бразилии выиграет все матчи, кроме финала»

Защитник сборной России Марио Фернандес пожелал удачи команде Бразилии на этом мундиале. Фернандес надеется, что «Селесао» дойдут до финала чемпионата мира, где должны уступить россиянам.
«Теперь я представляю Россию, но, конечно, восхищаюсь сборной Бразилии. Я родился в этой стране и надеюсь, что она выиграет все матчи на турнире, кроме финала. Там должна играть Россия».
Бразилия в 1/8 финала сыграет с Мексикой. Россия уже вышла в четвертьфинал, выбив Испанию.
Игорь с Серегой бронзовые призеры евро и победители кубка УЕФА :)
Игорь с Серегой бронзовые призеры евро и победители кубка УЕФА :)
За эти матчи в ЧМ сборной России Марио отработал на одном и том же высоком уровне и доказал, что в России ему нет равных.
Смольникова взяли который самовыпилился когда получил шанс(а помнится ещё европейские клубы его хотели).
В общем Марио - топ и показывает, что в натурализации нет ничего плохого, если игрок экстра класса.
За эти матчи в ЧМ сборной России Марио отработал на одном и том же высоком уровне и доказал, что в России ему нет равных.
Смольникова взяли который самовыпилился когда получил шанс(а помнится ещё европейские клубы его хотели).
В общем Марио - топ и показывает, что в натурализации нет ничего плохого, если игрок экстра класса.