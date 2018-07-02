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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
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Марио Фернандес: «Надеюсь, сборная Бразилии выиграет все матчи, кроме финала»

сегодня, 09:03

Защитник сборной России Марио Фернандес пожелал удачи команде Бразилии на этом мундиале. Фернандес надеется, что «Селесао» дойдут до финала чемпионата мира, где должны уступить россиянам.

«Теперь я представляю Россию, но, конечно, восхищаюсь сборной Бразилии. Я родился в этой стране и надеюсь, что она выиграет все матчи на турнире, кроме финала. Там должна играть Россия».

Бразилия в 1/8 финала сыграет с Мексикой. Россия уже вышла в четвертьфинал, выбив Испанию.

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Все комментарии
cska.78
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 09:29
Footbolista:
Да нет, это ты мастер скоростного переобувания))...
Иди гуляй, мастер быстрой смены подгузников :)
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 09:24
Да нет, это ты мастер скоростного переобувания))...
cska.78
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 09:23
Footbolista:
Это была ирония, если ты не понял, просто "лили" много на Черчеса с упором на то, что он спартач...и теперь признаете заслуги только конских футболеров...однобокий у вас троллинг однако))...
Нет, дружок, я вчера сразу сказал, что все молодцы и не разделял на клубную принадлежность! Это ты сейчас с усатым спартачом вылез!
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 09:22
Это была ирония, если ты не понял, просто "лили" много на Черчеса с упором на то, что он спартач...и теперь признаете заслуги только конских футболеров...однобокий у вас троллинг однако))...
Don trambon
Don trambon ответил cska.78
сегодня в 09:21
cska.78:
Ну да, научил у него усатый играть, а до него не умели типа :)))) Игорь с Серегой бронзовые призеры евро и победители кубка УЕФА :)
Ну единственная заслуга Черчеса, что Марио стал выжигать бровку как в ЦСКА, это видимо то, что он своему любимому арбузякину дал команду не путаться у Марио под ногами. Больше не вижу заслуги Черчесова в том что Марио божит.
cska.78
cska.78 ответил Don trambon
сегодня в 09:19
Don trambon:
Любимая команда спартак Москва, зачем спорить?)
Ну да, научил у него усатый играть, а до него не умели типа :))))
Игорь с Серегой бронзовые призеры евро и победители кубка УЕФА :)
Don trambon
Don trambon ответил cska.78
сегодня в 09:17
cska.78:
Чушь не пори! Марио топ и усатый тут вовсе не причем!
Любимая команда спартак Москва, зачем спорить?)
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 09:17
Конечно))...тренер не причем)))...особенно когда он спартач...
cska.78
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 09:15
Footbolista:
И научил играть их нормально "спартач - усач" ))...
Чушь не пори! Марио топ и усатый тут вовсе не причем!
grafff
grafff
сегодня в 09:14
Вперед Россия!
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 09:14
И научил играть их нормально "спартач - усач" ))...
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:09
Недоэкспертики перед ЧМ возмущались и негодовали на счёт натурализации в сборную. И ГДЕ ЭТИ ДНИНЫ СЕЙЧАС?

За эти матчи в ЧМ сборной России Марио отработал на одном и том же высоком уровне и доказал, что в России ему нет равных.
Смольникова взяли который самовыпилился когда получил шанс(а помнится ещё европейские клубы его хотели).

В общем Марио - топ и показывает, что в натурализации нет ничего плохого, если игрок экстра класса.
cska.78
cska.78
сегодня в 09:06
Марио вчера очень хорош был!
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