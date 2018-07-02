Марио Фернандес: «Надеюсь, сборная Бразилии выиграет все матчи, кроме финала»

Защитник сборной России Марио Фернандес пожелал удачи команде Бразилии на этом мундиале. Фернандес надеется, что «Селесао» дойдут до финала чемпионата мира, где должны уступить россиянам.

«Теперь я представляю Россию, но, конечно, восхищаюсь сборной Бразилии. Я родился в этой стране и надеюсь, что она выиграет все матчи на турнире, кроме финала. Там должна играть Россия».

Бразилия в 1/8 финала сыграет с Мексикой. Россия уже вышла в четвертьфинал, выбив Испанию.