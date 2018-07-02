Шукер: «Шансы с Россией - 49 на 51»

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира против России. Накануне Хорватия в серии пенальти одолела Данию.
«У нас небольшая страна с населением 4,5 млн человек, но мы можем победить кого угодно, даже чемпионов мира. Нельзя постоянно играть хорошо, иногда нужно просто пройти дальше.
Шансы с Россией - 50 на 50. Возможно, у соперника даже 51 %, ведь их будут поддерживать трибуны. Надеюсь, за нас на стадионе тоже поболеют 4 или 5 тысяч человек. Единственный минус - мы играли дополнительное время, но тренеры и врачи сделают всё, чтобы подготовить футболистов».
Хорватские националисты будут унижены.
Хорватские националисты будут унижены.
А так конечно удивительно, хорваты всех в своей группе вынесли вперёд ногами а с Датчанами только по серии пенальти. Шансы есть, вперёд Россия, усы удачи)
А так конечно удивительно, хорваты всех в своей группе вынесли вперёд ногами а с Датчанами только по серии пенальти. Шансы есть, вперёд Россия, усы удачи)
--------------------------------------------------
А Россия типа не играла дополнительное время, да с более серьезным соперником :)
--------------------------------------------------
А Россия типа не играла дополнительное время, да с более серьезным соперником :)