Шукер: «Шансы с Россией - 49 на 51»

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира против России. Накануне Хорватия в серии пенальти одолела Данию.

«У нас небольшая страна с населением 4,5 млн человек, но мы можем победить кого угодно, даже чемпионов мира. Нельзя постоянно играть хорошо, иногда нужно просто пройти дальше.

Шансы с Россией - 50 на 50. Возможно, у соперника даже 51 %, ведь их будут поддерживать трибуны. Надеюсь, за нас на стадионе тоже поболеют 4 или 5 тысяч человек. Единственный минус - мы играли дополнительное время, но тренеры и врачи сделают всё, чтобы подготовить футболистов».