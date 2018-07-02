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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
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Шукер: «Шансы с Россией - 49 на 51»

сегодня, 09:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия07.07.2018 в 21:00 Не начался

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира против России. Накануне Хорватия в серии пенальти одолела Данию.

«У нас небольшая страна с населением 4,5 млн человек, но мы можем победить кого угодно, даже чемпионов мира. Нельзя постоянно играть хорошо, иногда нужно просто пройти дальше.

Шансы с Россией - 50 на 50. Возможно, у соперника даже 51 %, ведь их будут поддерживать трибуны. Надеюсь, за нас на стадионе тоже поболеют 4 или 5 тысяч человек. Единственный минус - мы играли дополнительное время, но тренеры и врачи сделают всё, чтобы подготовить футболистов».

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Все комментарии
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:45
А где же те люди которые кричали что хорваты фавориты)))
drug01
drug01
сегодня в 10:30
Это уже хорошо!
Abradva
Abradva
сегодня в 10:28
Второй раз, как с Испанией, не прокатит.
grafff
grafff
сегодня в 10:22
Россия тоже доп время играла
Пупсятко
Пупсятко
сегодня в 10:19
Равные шансы.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:16
Перед любой игрой шансы 50 на 50, спроси у сборной Испании!))
cska.78
cska.78 ответил ДАША Д
сегодня в 10:13
ДАША Д:
Россия снова должна ставить автобус.
Хоть троллейбус, если это принесет положительный результат!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:04
По дополнительному времени обе в равных условиях...
Михаил Максудов
Михаил Максудов
сегодня в 09:58
И Россия играла доп время вы равные
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:57
Россия снова должна ставить автобус.
шацк
шацк
сегодня в 09:53
После Испании, хорватов обязаны проходить.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 09:40
Нет у вас шансов. С нами Игорян!
Хорватские националисты будут унижены.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 09:35
А наши сколько играли? Так что тут в равных условиях.
А так конечно удивительно, хорваты всех в своей группе вынесли вперёд ногами а с Датчанами только по серии пенальти. Шансы есть, вперёд Россия, усы удачи)
cska.78
cska.78
сегодня в 09:35
Единственный минус - мы играли дополнительное время, но тренеры и врачи сделают всё, чтобы подготовить футболистов»
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А Россия типа не играла дополнительное время, да с более серьезным соперником :)
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