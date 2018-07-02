Кудряшов: «Игроки сборной России еще не осознали, что сделали»

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выход национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира. В первом раунде плей-офф россияне обыграли Испанию в серии пенальти.

«На поле всё оставили. Ещё не осознали, что сделали. За нас была вся страна. У нас был чёткий план на игру, и мы его весь матч придерживались. Мы были одной командой – терпели, бились, и футбольный бог нас вознаградил. Пенальти не тренировали.



Мандраж был против Уругвая, первый мой матч на чемпионате мира. Сейчас так не переживал».