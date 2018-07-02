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Чемпионат мира 2018, 1/8 финала1X2
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Кудряшов: «Игроки сборной России еще не осознали, что сделали»

сегодня, 09:53
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗакончился после серии пенальти

Защитник сборной России Федор Кудряшов прокомментировал выход национальной команды в 1/4 финала чемпионата мира. В первом раунде плей-офф россияне обыграли Испанию в серии пенальти.

«На поле всё оставили. Ещё не осознали, что сделали. За нас была вся страна. У нас был чёткий план на игру, и мы его весь матч придерживались. Мы были одной командой – терпели, бились, и футбольный бог нас вознаградил. Пенальти не тренировали.

Мандраж был против Уругвая, первый мой матч на чемпионате мира. Сейчас так не переживал».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:52
А надо бы быстрее осознать и готовиться к Хорватии!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:49
одно понятно - у нас пока что самая сильная группа на турнире была
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 10:48
Спасибо парни,спасибо Саламыч
Морозовский
Морозовский
сегодня в 10:46
Это ваша работа.
sir_Alex
sir_Alex ответил Footbolista
сегодня в 10:38
Footbolista:
Сначала ушатали, потом переехали )...
Та они уже и не сопротивлялись!)))
Footbolista
Footbolista ответил sir_Alex
сегодня в 10:28
Сначала ушатали, потом переехали )...
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:14
Через недельку осознаете!))
Vadik
Vadik
сегодня в 10:12
Что тут непонятного?))) Отправили испанцев догонять их соседей португальцев. Всего навсего))))
No problem
No problem
сегодня в 10:11
Подобрали грамотную тактику,
с плотной обороной.
С Испанцами иначе играть нельзя.
сергей яковлев
сергей яковлев
сегодня в 10:06
Федор, Братск за тебя.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:06
Ушатали своим автобусом самих гишпанцев!)))
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