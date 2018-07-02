Монтелла: «„Милан“ ошибся, уволив меня»

Бывший наставник «Милана» Винченцо Монтелла признался, что затаил обиду на клуб после своего увольнения. Монтелла вывел «россонери» в Лигу Европы в своем первом сезоне у руля клуба, но был уволен спустя три месяца после старта новой кампании, перед которой клуб накупил игроков на 200 млн евро.

«Стал ли я жертвой? Определенно. Иногда я злюсь, хотя этого и не стоит делать. Мы только начали развитие проекта „Милана“, но его прервали самым неверным образом.

Мы купили больше 10 футболистов разных национальностей, но только у Бонуччи был опыт игры в Лиге чемпионов.

Клуб не проявил терпения. Мне кажется, я заслужил немного больше времени».